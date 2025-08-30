◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）エースの小林陵は前回北京での金、銀に続いて五輪3つ目のメダルを獲得した。ジャンプ日本勢では船木和喜、原田雅彦、葛西紀明に並ぶ最多タイ。「うれしいです、3色そろいました」と照れくさそうに笑った。前回の悔しさを知る混合団体メンバー。「一番つらかったのは沙羅だと思う。あ