ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[フベルト フルカチュ] 1 - 2 [アレクサンダー ブーブリック] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第3日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス1回戦で、フベルト フルカチュと第3シードのアレクサンダー ブー