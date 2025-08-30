ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督がオンライン会見で報道陣に対応し、新加入の岡本について「三塁でかなりレギュラーに近い形で起用する。日本代表でも三塁の予定だと聞いている」と明言した。打順は「4、5、6番のどこかに収まる」と構想。フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設は11日（日本時間12日）に開放。合流時期に関し、ロス・アトキンスGMは「ビザの承認を待っている。今週末のどこかで…というのが最も現実