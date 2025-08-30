◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）混合団体が10日に行われ、日本が同種目初の表彰台となる銅メダルを獲得した。高梨沙羅（29＝クラレ）は1回目に96メートル50、2回目に97メートルを飛んで3位に貢献し、前回22年北京大会でスーツ規定違反による失格で4位だった悪夢を払拭した。18年平昌大会個人銅以来、自身2大会ぶりのメ