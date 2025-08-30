◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）仲間が祈るように見つめる中、3位で迎えたアンカーの二階堂は101メートルを飛んだ。オーストリア、ドイツがコーチリクエストでゲート位置を下げて加点を重ね、猛追される中での飛躍。日本も同じく一段下げた。加点は得られず「僕のミス。銀メダル以上を獲りたかった」と唇をかんだが、飛