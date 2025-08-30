ロッキーズは10日（日本時間11日）オリオールズからFAの菅野智之投手（36）を獲得したと発表した。AP通信によると、1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）。別の米メディアによれば、通訳代、トレーナー代、日米往復ビジネスまたはファーストクラス往復航空券6枚を含めて総額534万7000ドル（約8億1800万円）。07年の松井稼以来、19年ぶり4人目の日本選手の在籍となる。ロ軍はドジャースと同じナ・リーグ西地区に所属し、昨