◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）丸山は個人ノーマルヒルに続く今大会2つ目の銅メダルをつかんだ。「まさか2つもゲットするとは思っていなかった」と白い歯を見せた。1番手を担い、97メートルと97.5メートルと安定した飛躍を見せた。憧れ続けた高梨とチームメートとして上がった表彰台。「この舞台で一緒に飛べたのは