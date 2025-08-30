ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が10日（日本時間11日）、キャンプ地到着後では初めて屋外フリー打撃を実施し、29スイングで8本の柵越えを放った。昨季より右足のステップ幅をやや狭めたメジャー仕様の新フォームを披露。一塁守備の練習にも初めて取り組み、見守ったエンゼルス元監督でホ軍のフィル・ネビン選手育成特別補佐（55）から活躍に太鼓判を押された。右足を高くは上げない。前に小さく踏み出し、バットを振