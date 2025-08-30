◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）昨年9月から高梨を指導する女子代表の宮平秀治コーチ（52、写真）が、復活への舞台裏を明かした。悲願のメダルを手繰り寄せたのは、「ジャンピングスタート」の導入と、「飛行機の着陸」をイメージしたテレマーク姿勢の改善だった。宮平コーチは高梨について「実績があるのに、素直に