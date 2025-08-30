パドレスとマイナー契約を結んだ前阪神の森木がSNSを更新し「野球選手として一度死んだ経験があるから、後悔しないように全力を尽くします。世界最高の投手になる」などと英文で心境をつづった。日本語でも「積み重ねたことを信じて、学びながら戦ってきます。やるだけ」と決意表明。21年ドラフト1位で阪神入りして昨季限りで戦力外。今季はルーキーリーグからスタートする。