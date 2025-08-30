◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）前回苦い思いをした混合団体のメダル獲得は、本当に良かった。小林陵、高梨という軸に、丸山、二階堂という新戦力が台頭し、日本が再び世界の頂点に近づいた印象を受けた。想定外だったとすれば2本目のアンカー、二階堂のゲートファクター。現在のルールではゲートを下げる＝助走が短