◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート男子SPが行われ、佐藤は9位にとどまった。冒頭で大技4回転ルッツを決めながら、続く連続トーループでミス。圧巻の団体フリーから中1日で臨んだ個人戦のSPでスコアは伸び悩んだ。「逃げ出したいぐらいの緊張があった」と振り返った一方で「自分の想像より点数は出た。楽しく滑れたので