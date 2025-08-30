エンゼルスの菊池雄星投手（34）が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するバッテリー組の集合日だった10日（日本時間11日）にアリゾナ州メサのキャンプ施設でブルペン入りし、20球の投球練習で順調な調整ぶりを披露した。菊池は侍ジャパンの宮崎合宿から参加する可能性があり「食事会を開いて、ご飯をごちそうしたい。ご飯を食べると仲良くなれる」と心待ちにした。一方で「日本でプレーしている選手とはほ