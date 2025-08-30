◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート男子SPが行われ、世界王者マリニンが貫禄の首位発進だ。団体のSPとフリーに続き、4日間で3度目の演技。疲労が懸念される中、4回転フリップや4回転ルッツ―3回転トーループの連続ジャンプなどを決め、ミスが出た団体からの立て直しに成功した。この日は本番前の公式練習を回避。「ゆ