◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）10代から高梨の体づくりを支えてきた牧野講平トレーナー（46）には、今も目に浮かぶ姿がある。14歳で出会い、翌年から本格的に指導を開始した直後のこと。練習後、レストランで食事をしていると、高梨が突然、紙ナプキンにペンを走らせた。「今日のジャンプを忘れないうちに」と、書き留