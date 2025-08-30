◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）――メダル獲得の心境は？「団体戦に出るとは想像できなかった。本当に皆さんに獲らせていただいた銅メダル。今でも信じられないですけど、徐々に重さを感じています」――前回北京大会でともに戦った伊藤有希と抱き合った。「“よく頑張ったね”と言ってくれて。本当に感謝の気持