3年目を迎えるパドレス・松井裕樹がキャンプ地のアリゾナ州ピオリアで自主練習し、ブルペンで変化球を交え21球を投げた。昨季まで2年連続で60試合以上に登板。制球面の課題を自覚し、今季の目標に「ストライクゾーンにしっかりアタックしていくこと」を挙げた。本拠地サンディエゴでも他の投手たちと約2週間のミニキャンプで調整し、仕上がりは順調。侍ジャパンでのWBC出場も見据え、11日（日本時間12日）にキャンプインする