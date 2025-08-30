神奈川県箱根町で起きた断水。11日朝、給水が再開されましたが、午後9時から再び断水措置がとられています。こうした水道管の凍結などが原因とみられる断水は、箱根以外でも相次いでいて、各自治体が対応に追われています。喜入友浩キャスター「今夜も断水が行われるということで、こちらの飲食店ではその前に皿洗いを進めています」神奈川県箱根町にある飲食店。湯本地区では午後9時から朝5時まで再び断水となるため、閉店作業に