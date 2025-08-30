米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+853万（4億2883万） ガソリン＋116万（2億5906万） 留出油 -270.3万（1億2467万） （クッシング地区） 原油+107.1万（2511万） ＊（）は在庫総量