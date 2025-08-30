７日、天津美術館「歳例供御−清代大運磁器展」で、展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月11日】中国天津市の天津美術館で、大運磁器と呼ばれる清代の宮廷磁器を紹介する「歳例供御−清代大運磁器展」が6日から開かれている。大運磁器とは、江西省の景徳鎮御窯廠（ぎょようしょう）で毎年定期的に焼成され、宮廷の常備品として都（北京）の磁器庫に納められた官窯磁器を指し、清代宮廷磁器の主要な部分を