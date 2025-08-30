プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャと豚肉のみそ炒め」 「菜の花のからし和え」 「アサリ汁」 の全3品。 ボリューム感のあるみそ炒めに、サッパリとした副菜と汁ものを添えた和献立です。【主菜】カボチャと豚肉のみそ炒め みそと相性のよいカボチャと豚肉を合わせたご飯がすすむ主菜です。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：516Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ