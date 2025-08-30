元衆院議員の宮崎謙介氏が１１日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に生出演し、衆院選で惨敗した中道改革連合についてコメントした。衆院選をめぐり、自民党は定数４６５の３分の２を超える３１６議席を獲得。一方で衆院選直前に公明党と国民民主党が結成した中道は公示前の１６７議席から４９議席と大幅に減らした。宮崎氏は「私が中道さんにあえて言うとしたら、旧公明党と旧立憲がくっついて『選挙互助会じゃ