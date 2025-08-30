ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１０ｔｈ西京波者記念マンスリーＢＲ杯」は１１日、予選２日目が行われた。山田理央（２５＝香川）は６Ｒ、２コースからコンマ４１と艇団遅れのスタート。しかしバック４番手から猛烈な追い上げを開始。１周２Ｍで川野芽唯を振り切ると、前を行く武富智亮も２周１Ｍで逆転して２着。１０Ｒは４コースから鮮やかにまくり差して、今節初白星とした。「前半の起こしはハンドルが入ったのかな。