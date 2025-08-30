ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１１日、予選２日目が行われた。広瀬篤哉（２８＝滋賀）がＳＮＳで使用しているアイコンの画像はボートから仰向けで水面へ投げ出されているシーンだ。「舟券を買ってくれた人には悪いんですけど、ファンの方が撮ってくれた。放り出されるシーンが連続で何枚もＤＭに届いて（笑い）。ケガもしなかったし、形が面白くて…。使わせてもらってます」と明かす。序盤