８日、貴陽発玉屏行きの鈍行列車の車内で、「福」の字を見せる子ども。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽2月11日】中国貴州省の山あいを走る鈍行列車で、春節（旧正月）を前に祝祭ムードが高まっている。華やかに装飾された車内では農産物の販売が行われているほか、沿線に住むミャオ族やトン族による歌や踊り、無形文化遺産の展示や実演も行われ、新春らしいにぎわいが広がっている。貴陽市の貴陽駅と銅仁市の玉屏駅