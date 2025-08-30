◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルで、初出場の柳本理乃（愛知ダイハツ）は１３位だった。「エアだったりターンだったり、やりたい形ができた。そこは本当に良かったって思うし、人生で一番楽しかったなって思います」と振り返った。２４年に転倒し脳しんとうを負う大けがを経験