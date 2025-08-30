「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ビッグエア・決勝」（９日、リヴィーニョ・スノーパーク）世界選手権金メダリストで、北京五輪銅メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が逆転で金メダルを獲得した。フジテレビ中継の解説では４大会連続五輪代表の藤森由香さん（３９）の姿と言葉が話題となった。事前中継ではショートカット、エンジのダウン姿で登場。中継では１人１人の選手を熱く解説し、この一戦