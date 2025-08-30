海藻を食べさせ、牛のゲップに含まれたメタンを減らして、地球温暖化にブレーキをかけるスタートアップの挑戦に迫りました。海の恵み豊かな四国・高知県で、牛に海藻を食べさせることで温室効果ガスを減らして、暑い地球を冷ます挑戦が行われています。赤い海藻の「カギケノリ」は、独特な苦みやえぐみがあることから、食用には向かないとされています。実はこのカギケノリに、牛のゲップに含まれるメタンを最大98％減らせる効果が