社会人アメリカンフットボールの「ハカタネクスト福岡SUNS」は12日、新オーナーに採用支援の企業を運営する須山俊介氏（40）が就任すると発表した。チームの運営体制を強化し、クラブの持続的成長を目指す。福岡SUNSとしてアメフトに加え、採用支援、教育系の事業展開も視野に入れている。須山新オーナーはクラブを通じて「チームとして強さを追求することはもちろんですが、それ以上に福岡の皆さまに愛され、誇りに思っていた