◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルで、五輪初出場の藤木日菜（武庫川女大大学院）は１１位だった。「自分の滑りとしては、最初から攻め切れた。少しミスがあったので、まだまだ修正点があるなと思いました」と振り返った。初の五輪舞台は「普段のＷ杯とは違う雰囲気。もっと強