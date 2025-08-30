ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１２日に開幕する。ＳＧ４Ｖ、Ｇ?１９Ｖを誇る市川哲也（５７＝広）。現在はＡ２級だが、２０２６年後期適用勝率は７・１９とＡ１復帰ペース。「いいエンジンを引いていて、いつも出てくれてる」とキッパリ。今節も上昇機の２１号を獲得。機率こそ２７％しかないが、前節の伊藤誠二が「機率４０％くらいの感じはある。このエンジンはいい」と絶賛し、優出３着した逸品だ。だ