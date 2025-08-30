日本時間０時３０分に米週間石油在庫統計（01/31 - 02/06）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（01/31 - 02/06）00:30 予想N/A前回-345.5万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回68.5万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回-555.3万バレル（留出油在庫・前週比)