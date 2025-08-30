８日、ミニ四駆チャリティーレースに参加する子ども（手前左）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京2月11日】中国北京市内の温楡河公園で8日、四輪駆動のミニカーによるチャリティーレースが初めて開催された。ミニ四駆の愛好家約60人が参加し、多くの市民や観光客が観戦した。公園内に設けられたコースは全長88メートル。平日は一般に無料開放されている。多くのミニ四駆愛好家を引き付け、冬の遊び場や練習場として親