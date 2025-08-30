北京市豊台区北宮鎮の高齢者介護サービスセンターで、高齢者にパフォーマンスを披露し、「福」の字を手渡すボランティア。（２０２５年１０月２４日撮影、北京＝新華社記者／夏子麟）【新華社北京2月11日】人口の高齢化が進む中国北京市で、地域拠点型の介護サービスと先進技術を組み合わせた新たな高齢者支援モデルの構築が進んでいる。入浴や医療支援といった生活サービスの提供から、外骨格ロボットや人工知能（AI）の活用ま