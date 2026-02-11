BTOパソコンのサイコムは、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載した同社製BTOパソコン購入時に、サバイバルホラー『バイオハザード レクイエム』(2026年2月27日発売予定)のゲームコードを記載したクーポンカードを同梱するバンドルキャンペーンを開始したと発表した。2026年3月16日まで。対象PCの購入で『バイオハザード レクイエム』をバンドル対象となるGeForceは、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070。BTOパソコンで