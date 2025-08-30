◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルの決勝２回目が行われ、決勝１回目で８３・９６点の高得点をたたき出した２２年北京五輪女王のジャカラ・アンソニー（オーストラリア）は連覇を狙い、最終滑走に登場したが、まさかの転倒。８位に終わり、会場も騒然となった。日本勢では２大