中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月11日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は11日の記者会見で、米国務次官が行った中国の核政策をめぐる発言について、米側による中国核政策のわい曲・中傷の本質は、自国の核覇権追求と核軍縮の責任回避のための政治的操作であるとし、断固たる反対を表明した。林氏はさらに次のように強調した。米国は、国際的な核秩序と世界の戦略的安定を混乱させる最大の要因で