山梨県の国道で11日朝、男性がトラックのタイヤにチェーンを付けようとしていたところに軽自動車が突っ込み、作業中の男性が死亡しました。午前8時ごろ、北杜市高根町の国道で会社員の登内唯翔さん（22）が、トラックのタイヤにチェーンを付けようとしていたところに軽自動車が突っ込みました。作業をしていた登内さんは意識不明のまま病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。軽自動車の運転手にけがはありません