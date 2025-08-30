大規模な断水が発生していた神奈川・箱根町は、浄水場の貯水量が下がったことから、11日午後9時から再び断水を実施しています。箱根町では、寒波の影響で水道管が凍結して破裂し水漏れなどの被害が出たほか、浄水場の貯水量が下がっていたことから、10日から湯本地域全域の1300世帯で断水が行われていました。その後、浄水場の水位が上がったため、断水は一時すべて解除されましたが、その後も浄水場の貯水量が下がったことから、