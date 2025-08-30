カナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州の高校などで10日、銃乱射事件があり、9人が死亡、少なくとも20人がけがをしました。校内で6人が死亡、病院への搬送中にもう1人が死亡したということです。また近くの住宅で2人の死亡が確認されていて、警察は関連を調べています。実行犯とみられる人物は死亡していて、自殺とみられます。