新年早々、家族が立て続けに風邪を引きました。幸い重症化はせず、すぐに治ったのですが、子どもたちには「なんでうちには加湿器がないの」という苦情を言われてしまいました。ごめん。 いや正確に言うと加湿器はあるのです。空気清浄機と一体型のやつが。ただお手入れがけっこう面倒なのと、気化式（湿ったフィルターに風を通して加湿する方式）は暖房との相性がすこぶる悪く、寒いという欠点があり、使うのをやめ