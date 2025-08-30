ボートレース平和島のＧIIIオールレディース「平和島レディースカップ」が１２日、開幕する。中村かなえ（３２＝東京）が久々の実戦復帰だ。２０２４年６月下旬のからつ出場後に出産、育児のため水面を離れた。２５年の復帰を目指していたが、練習中に大ケガ。そして今節、１年７か月ぶりの実戦復帰を果たした。「久しぶりで訳が分からなくて新人みたいな感じです。徐々にレースに慣れていけたらと思います」とレースを前に胸