【モデルプレス＝2026/02/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最大規模となる16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキ レボリューション」』の開催を発表した。【写真】人気5人組アイドル、会場が沸いた演出◆M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキ レボリューション」開催決定「イイじゃん」のSNS総再生回数が27億回を突破し、「第76回NHK紅白歌合戦」初出場や、3月開催の「第98回選抜高