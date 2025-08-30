女子モーグル決勝1回目を終え、笑顔を見せる中尾春香＝リビーニョ（共同）11日の女子モーグルで17位に終わった24歳の中尾春香は、まだ完治していない右膝の痛みを感じながらの出場で、十分に力を発揮できなかった。中盤の加速につなげられず「気持ちはしっかり前にいけていたが、膝が気になって攻めきれなかった」と悔しさをにじませた。2024年3月に右膝の前十字靱帯断裂などの大けがを負ったが、乗り越えてつかんだ初舞台。多