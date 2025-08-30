カレー1食あたりの調理費用を算出した「カレーライス物価」がこの10年で最も高くなりました。カレーライスを家庭で作るときに必要な食材や光熱費などをもとに算出した「カレーライス物価」は、2025年の平均が1食あたり349円となりました。前の年を47円上回りました。新米を中心にコメの価格が高騰し、夏の猛暑などの影響で具材に欠かせないジャガイモやタマネギも高値となったほか、円安で輸入牛肉も値上がりが続きました。調査し