アイドルグループ・timeleszの松島聡が、25日に放送される日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)の第6話に出演。杉咲花演じる文菜の“成就しなかった恋の相手”という重要人物を演じる。恋に本気になれない亮介と、彼にのめり込んでいく文菜――2人の関係が物語に新たな揺らぎをもたらす。(左から)松島聡、杉咲花松島が演じるのは、文菜が2年前に想いを寄せていた田端亮介。文菜がすごく好きだった人