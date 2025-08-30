ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」が１１日に開幕した。伏田裕隆（４３＝東京）は初日６Ｒ、チルト３度で臨み、大外からコンマ０６の好スタートを放つもまくりは不発。４着発進となった。ただ、前検では?泣き?が入っていた舟足は良化。「自分の中での手応えは全然だけど、リプレーを見ると伸びている感じがあった。（当地の）前回とか、前々回の方がいいけど、これなら光が見えてきたかな」と明る