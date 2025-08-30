上村愛子さん（右）にねぎらわれ、涙ぐむ女子モーグルの冨高日向子＝リビーニョ（共同）世界の壁は厚かった。スキー女子モーグルで冨高は11日、狙ったメダルに迫りながら手が届かなかった。3位と78.00点で並んだが、ターン点で0.20点下回って4位。25歳のエースは「攻め切れた結果でこの順位なら仕方がない」と受け入れた。雪に縁が薄い東京都出身。長野県白馬村に通って力をつけた。初出場の北京冬季五輪は19位。「悔しい思い