CMSA（中国有人宇宙工程弁公室）は2026年2月11日、海南省の文昌宇宙発射場で次世代有人宇宙船「夢舟（Mengzhou）」の最大動圧飛行中断試験（Maximum Dynamic Pressure Abort Test）と、新型ロケット「長征10号」の低高度飛行の実証試験を同時に実施し、いずれも成功したと発表しました。【▲ 3基のパラシュートで降下する夢舟（Mengzhou）帰還カプセル。2026年2月11日の最大動圧飛行中断試験で、海上への着水直前に撮影された（Cre