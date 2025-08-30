ミラノ・コルティナ五輪は１１日、フリースタイルスキー女子モーグル決勝が行われ、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が「ターン点」差で４位となった。３位でフランスのペリーヌ・ラフォンとは同点だったのにもかかわらず、銅メダルを逃す事態にＳＮＳでは「同点なのに４位ってなんで」「悔しすぎる」という声が渦巻いた。（デジタル編集部）モーグルのルールでは、ターンが６０点、エアが２０点、タイムが２０点の合計１００点